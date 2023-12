Oiseaux du lac et bois de Saint-Mandé lac de saint mandé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Oiseaux du lac et bois de Saint-Mandé lac de saint mandé Paris, 28 janvier 2024, Paris. Le dimanche 24 mars 2024

de 09h30 à 12h00

Le dimanche 25 février 2024

de 09h30 à 12h00

Le dimanche 28 janvier 2024

de 09h30 à 12h00

.Tout public. payant tarif adulte: 15 € tarif enfant: 10 € Balade ornitho au lac de Saint-Mandé qui abrite plusieurs espèces d’oiseaux d’eau. Notre balade ornithologique débute au lac de Saint-Mandé qui fait partie intégrante du bois de Vincennes.

Ce petit lac et son île abrite plusieurs espèces d’oiseaux d’eau.

On y trouve la Gallinule poule d’eau, la Bernache du Canada et les canards colverts. Le Héron cendré vient y pêcher des poissons.

Le Martin-Pêcheur vient régulièrement s’alimenter en petits poissons.

En automne-hiver les mouettes rieuses viennent fréquenter le lac. Après le lac nous irons au bois de Saint-Mandé.

C’est l’occasion d’observer les mésanges, roitelets, rougegorges.

Mais aussi les pic verts et épeiche.

Organisé par Sebastien, Guide Ornithogue

