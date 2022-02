Oiseaux du bocage saint-malo-de-guersac Saint-Malo-de-Guersac Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

saint-malo-de-guersac, le dimanche 29 mai à 09:00

Venez découvrir les chemins du bocage, guidé par un ornithologue expérimenté, pour apprendre comment identifier les différentes espèces d’oiseaux par leurs plumages, leurs chants et cris, leurs comportements. Balade douce sur chemins convenant à tous les ages. Apporter vos jumelles, chaussures de marche, vêtements sombres et une bouteille d’eau. Animé par l’ACROLA

gratuit, sur inscription

Parc naturel régional de Brière

2022-05-29T09:00:00 2022-05-29T11:00:00

