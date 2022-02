Oiseaux des terres Bélis Bélis Catégories d’évènement: Bélis

Landes

Oiseaux des terres Bélis, 9 mai 2022, Bélis. Oiseaux des terres Bélis

2022-05-09 09:00:00 – 2022-05-11 17:00:00

Bélis Landes Bélis EUR 80 80 Approfondissement : • Approfondir la démarche d’identification visuelle

• Connaître les milieux utilisés par les oiseaux et leurs comportements

• S’approprier des techniques d’identification des chants des oiseaux communs Approfondissement : • Approfondir la démarche d’identification visuelle

• Connaître les milieux utilisés par les oiseaux et leurs comportements

• S’approprier des techniques d’identification des chants des oiseaux communs Approfondissement : • Approfondir la démarche d’identification visuelle

• Connaître les milieux utilisés par les oiseaux et leurs comportements

• S’approprier des techniques d’identification des chants des oiseaux communs _Jacques_GILLON_PNRLG

Bélis

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bélis, Landes Autres Lieu Bélis Adresse Ville Bélis lieuville Bélis Departement Landes

Bélis Bélis Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belis/

Oiseaux des terres Bélis 2022-05-09 was last modified: by Oiseaux des terres Bélis Bélis 9 mai 2022 Bélis Landes

Bélis Landes