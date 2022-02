Oiseaux des terres Bélis, 4 avril 2022, Bélis.

Oiseaux des terres Bélis

2022-04-04 09:00:00 – 2022-04-06 17:00:00

Bélis Landes Bélis

EUR 80 80 Initiation :

• Appréhender la richesse ornithologique de nos jardins et campagnes

• Acquérir une méthodologie pour identifier visuellement les oiseaux d’Aquitaine

• Choisir et utiliser le matériel d’observation et la bibliographie

+33 5 57 71 99 99

PNRLG

Bélis

dernière mise à jour : 2022-02-02 par PNRLG