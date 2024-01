Oiseaux des jardins Hanvec, samedi 27 janvier 2024.

Oiseaux des jardins Hanvec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:30:00

fin : 2024-01-27 16:00:00

Jumelles en mains et oreilles à l’écoute, apprenez à différencier quelques oiseaux du jardin au domaine de Menez Meur. Pigeon, rouge gorge, geai des chênes, sittelle et autres mésanges ne vous seront plus inconnus et vous serez parés pour participer au comptage national des « Oiseaux des jardins » !

Domaine de Menez Meur

Hanvec 29460 Finistère Bretagne domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr



