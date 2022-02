Oiseaux des jardins au printemps Maison de quartier de Saint-André d’Ornay La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Oiseaux des jardins au printemps Maison de quartier de Saint-André d’Ornay, 25 mai 2022, La Roche-sur-Yon. Oiseaux des jardins au printemps

Maison de quartier de Saint-André d’Ornay, le mercredi 25 mai à 10:00

Le week-end des 28 et 29 mai a lieu le comptage national des oiseaux des jardins coordonné par le Museum d’Histoire Naturelle et la LPO France. Vous avez envie de contribuer mais vous souhaitez en savoir plus ? Venez participer à cette animation qui mêlera sortie sur le terrain pour observer les oiseaux des jardins et atelier pour apprendre à transmettre ses observations grâce à un outil en ligne. Sortie LPO organisée dans le cadre du programme “Ma Ville Nature” en partenariat avec la ville de La Roche-sur-Yon

Gratuit, inscription obligatoire, places limitées

LPO Vendée – Pays de la Loire Grandeur Nature Maison de quartier de Saint-André d’Ornay 55 Chemin Guy Bourrieau, La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon St-André d’Ornay Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Maison de quartier de Saint-André d'Ornay Adresse 55 Chemin Guy Bourrieau, La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville Maison de quartier de Saint-André d'Ornay La Roche-sur-Yon Departement Vendée

Maison de quartier de Saint-André d'Ornay La Roche-sur-Yon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-sur-yon/

Oiseaux des jardins au printemps Maison de quartier de Saint-André d’Ornay 2022-05-25 was last modified: by Oiseaux des jardins au printemps Maison de quartier de Saint-André d’Ornay Maison de quartier de Saint-André d'Ornay 25 mai 2022 La Roche-sur-Yon Maison de quartier de Saint-André d'Ornay La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon Vendée