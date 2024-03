Oiseaux des étangs et protection de la nature Lieusaint – Moissy, 77127 Lieusaint, France Lieusaint, samedi 6 avril 2024.

Oiseaux des étangs et protection de la nature Au sud de Paris, venez découvrir un très beau site naturel d'étangs réaménagé pour favoriser la vie sauvage, notamment les oiseaux d'eau très nombreux ici, mais également les petits passereaux des cam Samedi 6 avril, 16h30 Lieusaint – Moissy, 77127 Lieusaint, France Tarifs : Adulte 15€ ; Enfant 10 à 14 ans 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T16:30:00+02:00 – 2024-04-06T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T16:30:00+02:00 – 2024-04-06T19:30:00+02:00

Situé en Seine-et-Marne à l’est de la forêt de Sénart, l’Espace Naturel de la Motte abrite une nature foisonnante composée de prairies arbustives, d’un petit cours d’eau et d’un ensemble de plans d’eau très favorables aux oiseaux aquatiques. Aigrettes, hérons, canards, foulques, grèbes, bécassines, martin-pêcheur et bien d’autres espèces peuvent ainsi y être observés au fil des saisons. Cette jolie promenade sera l’occasion d’apprendre à reconnaître ces oiseaux d’eau souvent mal connus ainsi que les autres espèces présentes. Vous découvrirez également comment ce très bel espace naturel a été recréé sur le site d’une ancienne sucrerie pour accueillir la vie sauvage dans un secteur en pleine urbanisation, tout en offrant aux riverains un agréable lieu de promenade. Ceci nous conduira à parler de notre rapport avec la nature et des moyens d’agir pour sa conservation dans un contexte de destruction croissante et de réchauffement climatique.

Durée : 3h

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/oiseaux-des-etangs-et-protection-de-la-nature

Nature Sortie nature