Oiseaux d’eau Rosnay, mercredi 27 novembre 2024.

Oiseaux d’eau Rosnay Indre

Mercredi

Accompagné d’un ornithologue, vous irez découvrir les étangs les plus prisés du moment.

La Brenne est l’une des plus grandes zones humides de France. Ses milliers d’étangs offrent un accueil favorable pour bon nombre d’espèces d’oiseaux d’eau en toutes saisons. Plus de 300 espèces y ont déjà été observées ! Nous irons observer les oiseaux au bord de l’étang le plus attractif du moment.5 EUR.

Le Bouchet

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Début : 2024-11-27 14:00:00

fin : 2024-11-27 17:00:00



