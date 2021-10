Paris Bibliothèque Colette Vivier île de France, Paris Oiseaux de Paris : un atelier de lavis Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Oiseaux de Paris : un atelier de lavis Bibliothèque Colette Vivier, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 14h à 16h

gratuit

Viens découvrir les techniques du lavis en compagnie de l’illustratrice Julia Chausson. Inscriptions ouvertes à partir du 2 novembre pour les enfants à partir de 7 ans Dans le cadre du Temps fort “On se bouge pour la planète” Le lavis, c’est tout simple ! Mélange une goutte d’encre de Chine avec une goutte d’eau, tu obtiens un gris. Avec plusieurs nuances de gris, le lavis te permettra de mettre en lumière les oiseaux de Paris : moineaux, merles, canards, pigeons… Julia Chausson est auteur-illustrateur

Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron Paris 75017

13 : Brochant (77m) 13 : La Fourche (539m)

Contact :Bibliothèque Colette Vivier 0142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr 0142286994 Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;Enfants

Date complète :

2021-11-27T14:00:00+01:00_2021-11-27T16:00:00+01:00

Julia Chausson

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 6 rue Fourneyron Ville Paris lieuville Bibliothèque Colette Vivier Paris