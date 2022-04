Oiseaux de mer et oiseaux de rivage Archives Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Oiseaux de mer et oiseaux de rivage Archives Abbeville, 9 avril 2022, Abbeville. Oiseaux de mer et oiseaux de rivage

du samedi 9 avril au samedi 30 avril à Archives Abbeville

**_Oiseaux de mer et oiseaux de rivage : planches et ouvrages d’ornithologie_** Exposition temporaire Du 9 au 30 avril 2022 Des oiseaux de la Baie de Somme aux oiseaux de rivages lointains, les collections de planches d’ornithologie des Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville invitent petits et grands au voyage et à la découverte. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Festival de l’Oiseau. **En pratique** Hôtel d’Emonville, 26 place Clemenceau, 80100 Abbeville Du mardi au samedi : 14 h-17 h 30 Entrée libre Renseignements : Archives et Bibliothèque patrimoniale 03 22 24 95 16, [archives@abbeville.fr](mailto:archives@abbeville.fr)

gratuit

Exposition temporaire du 9 au 30 avril 2022 Archives Abbeville 26 place Clemenceau Abbeville Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T17:30:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T17:30:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T17:30:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T17:30:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T17:30:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T17:30:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T17:30:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T17:30:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T17:30:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T17:30:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T17:30:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T17:30:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T17:30:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T17:30:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Archives Abbeville Adresse 26 place Clemenceau Abbeville Ville Abbeville lieuville Archives Abbeville Abbeville Departement Somme

Archives Abbeville Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/

Oiseaux de mer et oiseaux de rivage Archives Abbeville 2022-04-09 was last modified: by Oiseaux de mer et oiseaux de rivage Archives Abbeville Archives Abbeville 9 avril 2022 Abbeville Archives Abbeville Abbeville

Abbeville Somme