Oiseaux chanteurs

Parc André Villette, le samedi 28 août à 18:00

«_Les oiseaux ne sont pas un élément parmi d’autres du décor printanier. Ils sont la voix de la nature à laquelle répond la voix du poète, la voix de l’amour, loi de l’amour, à laquelle se soumet l’amour du poète»_ selon l’historien Michel Zink. Des chansons d’amour médiévales en occitan et en ancien français, en latin et en ancien anglais se mêlent avec des chants traditionnels. Des troubadours féminins de Kantika emmènent les auditeurs dans un univers musical où un dialogue se tisse entre la «voix» de l’oiseau, joué sur un sifflet, et une autre qui chante une histoire d’amour. Le chant de l’oiseau apparait comme l’image miroir du chant douloureux de l’amoureux , qui trouve souvent pas d’écho. L’immersion acoustique des auditeurs est accentuée par le (dé)placement de l’«oiseau» dans le public. Des flûtes à bec, une balalaïka et un qanun se joignent à tour de rôle au dialogue.

Entrée libre

Des troubadours féminins de Kantika emmènent les auditeurs dans un univers musical où un dialogue se tisse entre la voix de l'oiseau et celle qui chante une histoire d'amour. Parc André Villette Promenade du Sophora 94260 Fresnes

2021-08-28T18:00:00 2021-08-28T19:00:00

