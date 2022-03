Oiseau margelle Salle Camus, 5 avril 2022, Lormont.

Oiseau margelle

le mardi 5 avril à Salle Camus

Trois personnages s’égayent autour d’un puits, tels des oiseaux tout juste envolés du nid, au gré d’une journée pleine de vent et de musique. Chacun à sa manière va dire comment il découvre le monde, l’autre et son mystère, la beauté du silence et les chansons fabriquées en route, le plaisir de rire mais aussi le manque et le chagrin. Comme c’est dur de grandir ! On n’en finit jamais. Mais enfin comment raconter cela à des petits, des tout-petits ? Eh bien voilà : c’est l’histoire d’une journée bien remplie avec Vasco, Péline et Musette. Ils ont plein de choses à raconter, quand ils pleurent, quand ils rient, quand c’est tout vide et qu’ils sont perdus, quand ils ont bien mangé. Et voilà la journée est passée. C’est tout ? Oui c’est tout, mais… J’ai grandi aujourd’hui ? +d’infos : [[les13lunes.com](les13lunes.com)](les13lunes.com) Durée 1h. À découvrir en vidéo [https://www.youtube.com/watch?v=JzanwoK47LU](https://www.youtube.com/watch?v=JzanwoK47LU) [Programmation annuelle jeune public](https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2)

Entrée libre sur réservation

Théâtre musical, par la Cie Les 13 lunes, dans le cadre de la Quinzaine Petite enfance.

Salle Camus Brassens-Camus Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Lormont Génicart Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T09:15:00 2022-04-05T10:15:00;2022-04-05T10:30:00 2022-04-05T11:30:00