le mercredi 9 mars à 14:00

Muni de crayons de couleurs, invente ton oiseau imaginaire après avoir pioché deux éléments que tu devras lui attribuer comme des écailles et une trompe ou des cornes et des tentacules. Puis, il sera présenté sur un socle, entièrement détouré, tel un animal exposé dans un cabinet de curiosités! [http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/oiseau-imaginaire/](http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/oiseau-imaginaire/)

Gratuit sur inscription

Atelier par Delphine Jacquot, autrice-illustratrice Salon du livre jeunesse,Espace Olympe-de-Gouges rue René Dècle 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon Saint-Germain-lès-Arpajon Chanteloup Essonne

2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T14:30:00

