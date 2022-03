Oiseau des dunes et du bocage Annoville Annoville Catégories d’évènement: Annoville

Manche

Oiseau des dunes et du bocage Annoville, 27 mars 2022, Annoville. Oiseau des dunes et du bocage Annoville

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 12:00:00

En compagnie de l'association AVRIL, venez observer les oiseaux des dunes et du bocage. Inscription obligatoire. RDV au bout de la route du camping des Peupliers.

contact@associationavril.org +33 2 33 19 00 35 https://www.associationavril.org/

