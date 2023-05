Semaine de l’Eau du 3 au 11 juin OISE, 3 juin 2023, Chantilly.

Comme chaque année, le SISN organise une semaine dédiée exclusivement à la sensibilisation et la communication auprès de tous les publics afin de faire découvrir et comprendre les grands enjeux de l’eau sur notre territoire.

Cette année, face aux épisodes de sécheresse qui se répètent, nous avons choisi le thème des économies d’eau afin que chacun possède les informations nécessaires pour agir.

Ec’EAUnomisons est donc le titre de cette nouvelle semaine composée d’ une grande diversité d’animations grâce aux nombreux partenaires de cet événement : visites, randonnées, ateliers pratiques, conférences, expositions pour le grand public, les scolaires et bien sûr tous les élus et acteurs du territoire.

programme complet :

https://www.syndicat-sage-nonette.fr/semaine-de-leau-2023-econeaumisons/

