Villard-Reculas Villard-Reculas Isère, Villard-Reculas Oisans Trail Tour 2021 Villard-Reculas Villard-Reculas Catégories d’évènement: Isère

Villard-Reculas

Oisans Trail Tour 2021 Villard-Reculas, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Villard-Reculas. Oisans Trail Tour 2021 2021-07-16 – 2021-07-16 Place Bernard Barlerin 1 route des pistes

Villard-Reculas Isère Villard-Reculas Réservez vos 16 et 17 juillet 2021 !



3 courses pour que chacun s’y retrouve : Ultra tour 85 km / Trail tour 41 km / Trail court 22 km / course enfant



la Station de Trail de l’Oisans vous fait découvrir l’Oisans sur différents parcours. info-villard-reculas@oisans.com +33 4 76 80 45 69 dernière mise à jour : 2021-03-15 par Oisans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Isère, Villard-Reculas Étiquettes évènement : Autres Lieu Villard-Reculas Adresse Place Bernard Barlerin 1 route des pistes Ville Villard-Reculas lieuville 45.09404#6.03101