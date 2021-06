Le Bourg-d'Oisans Le Bourg-d'Oisans Isère, Le Bourg-d'Oisans Oisans Col Series Le Bourg-d’Oisans Le Bourg-d'Oisans Catégories d’évènement: Isère

Le Bourg-d’Oisans Isère Le Bourg-d’Oisans Routes réservées aux cyclistes (fermées aux véhicules à moteurs), tous les mardis matins. C’est l’occasion rêvée pour cyclistes de tous mollets de pédaler sur les belles routes de l’Oisans sans pot d’échappement ! De nombreux cols sont au programme. info@oisans.com +33 4 76 80 03 25 https://oisans-col-series.com/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par Oisans Tourisme

