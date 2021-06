Allemond Allemond Allemond, Isère Oisans Col Series – Cols Croix de Fer et Glandon – Avec Mountain Collection Allemond Allemond Catégories d’évènement: Allemond

Isère

Oisans Col Series – Cols Croix de Fer et Glandon – Avec Mountain Collection Allemond, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Allemond.

Allemond Isère Allemond Les Oisans Col Series c’est LE rendez-vous incontournable des cyclistes !

Tous les mardis de l’été, une route ou un col est réservé aux cyclistes. Le ravitaillement est offert au sommet. info@oisans.com +33 4 76 80 71 60 https://oisans-col-series.com/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par

