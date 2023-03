Talents et Lumière oingt Oingt Catégories d’Évènement: Oingt

Rhône

Talents et Lumière oingt, 1 avril 2023, Oingt. Talents et Lumière 1 et 2 avril oingt Oingt, village des Pierres dorées est un véritable écrin pour sa quinzaine de créateurs et artisans d’art. Profitez de ses journées découvertes des Métiers d’art pour venir à leur rencontre, questionner le savoir-faire, et leur manière de sublimer le quotidien, le nôtre, le vôtre. Venez à la rencontre d’un calligraphe, d’une potière, céramistes, vitrailliste, maroquinier,et d’autres encore…. Venez à la rencontre du cuir, du verre, du bois , du papier , de la terre ou du métal. Poussez les portes d’ateliers d’artisan en bougie, de créateurs de bijoux, de fileuse de verre…et tout cela en un seul village, celui de Oingt, perché sur sa colline à la vue imprenable…Que de l’agréable vous attend ce week end des JEMA! oingt rue paul causeret Oingt 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lesateliersdartdeoingt@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 oingt plus beau village de france @lesateliersdartdeoingt

Détails Catégories d’Évènement: Oingt, Rhône Autres Lieu oingt Adresse rue paul causeret Ville Oingt Departement Rhône Lieu Ville oingt Oingt

oingt Oingt Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oingt/

Talents et Lumière oingt 2023-04-01 was last modified: by Talents et Lumière oingt oingt 1 avril 2023 Oingt Oingt Oingt

Oingt Rhône