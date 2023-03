Talents et Lumière Oingt Oingt Catégories d’Évènement: Oingt

Talents et Lumière Oingt, 31 mars 2023, Oingt. Talents et Lumière 31 mars – 2 avril Oingt Le bijou est plus qu’un objet de valeur en or avec des pierres précieuses… c’est avant tout un objet qui porte une valeur sentimentale, qui doit avoir du sens pour celles qui le portent, mais aussi quand elles l’offrent aux personnes qu’elles aiment. Cela à travers des symboles, des thèmes, des couleurs… On porte aussi un bijou pour s’exprimer, pour montrer au monde qui nous entoure, ‘qui l’on est’. Cela nous permet d’exprimer notre personnalité. C’est pour cela que je crée des mondes, des univers graphiques qui j’espère vont résonner dans le cœur de chacune de mes clientes.

Je propose d’accueillir le public pour la découverte des créations, techniques de fabrication, ainsi que mon parcours professionnel en tant que créatrice et chef de l’établissement en création de bijoux fantaisie. Oingt 105 rue Paul Causeret Oingt 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mano-facto.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Bijoux Manò Factò

