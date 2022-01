Oikos : histoires de maisons Médiathèque de Civaux Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Oikos : histoires de maisons Médiathèque de Civaux, 23 février 2022, Civaux. Oikos : histoires de maisons

Médiathèque de Civaux, le mercredi 23 février à 16:00

Ils dessinent les plans des maisons. Ils construisent ensemble des maisons.Ils habitent des maisons. Ils visitent les maisons des autres. Ils fouillent les restes des maisons. Des maisons collées, isolées, dans des villes ou nulle part. Dans les plis des maisons, il y a des histoires. Les deux comédiens manipulent un décor maquette qui évolue au fil des histoires qu’ils racontent.

sur inscription

Spectacle par la Cie du théatre des trois clous Médiathèque de Civaux 4 place de Gomelange Civaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T16:00:00 2022-02-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Médiathèque de Civaux Adresse 4 place de Gomelange Ville Civaux lieuville Médiathèque de Civaux Civaux Departement Vienne

Médiathèque de Civaux Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux/