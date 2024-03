Oignon Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement, vendredi 24 mai 2024.

Oignon Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Armée de son accordéon, en équilibre sur son radeau, une femme raconte Paraît que pour dormir il faut faire le vide, mais comment fait-on quand ça ne s’arrête jamais ? Et puis penser à rien, c’est pas possible…

» Parce que c’est un légume sensible, comme notre coeur, quand on le coupe ça fait pleurer… mais on n’est pas obligé de pleurer de chagrin, on peut pleurer de rire aussi ! «



Armée de son accordéon, en équilibre sur son radeau, une femme raconte Paraît que pour dormir il faut faire le vide, mais comment fait-on quand ça ne s’arrête jamais ? Et puis penser à rien, c’est pas possible… Car quand tu penses à rien, tu ne penses pas à rien, tu penses au fait de penser à rien… Si on se remplit tout le temps, à quoi on tente d’échapper ? En tirant les fils de toutes ses peurs du vide et en laissant aller ses souvenirs, les couches d’oignon s’enlèvent, on se rapproche… Allez, on tente de lâcher prise !



Une quête du saut dans le vide avec claquettes et oignons.

Le spectacle sera suivi d’un échange croisé entre la compagnie Le Ventre et le psychiatre Vincent Girard, cofondateur des Nomades Célestes, professeur assistant à l’université de Yale aux États-Unis et coordinateur d’un centre de santé communautaire à Marseille pour le rétablissement des personnes sans domicile fixe.



· Conception et jeu Édith Lizion · Mise en scène Marie-Magdeleine Sommier, Marc Duchange · Création sonore et régie Julien Moinel · Aide à la création sonore Clémence Aumond · Création des chorégraphies de claquettes Agnès Buchard et Maud Torterat · Scénographie Clémence Mahé · Création costume Noémie Bourigault · Production et diffusion Cécile Aumasson · Photo © Pierre Acobas



En partenariat avec le Daki Ling dans le cadre du festival Tendance Clown #19 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 10:30:00

fin : 2024-05-24

Daki Ling le jardin des muses 45A Rue d’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Oignon Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-15 par Ville de Marseille