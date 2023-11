Le Petit Musée de Lenine Renaud LE METAPHONE, 21 janvier 2024, OIGNIES.

Le Petit Musée de Lenine Renaud LE METAPHONE. Un spectacle à la date du 2024-01-21 à 17:00 (2024-01-21 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

LE 9-9BIS (3-1069183) PRESENTE CE SPECTACLE LÉNINE RENAUD a quelque chose d’unique, proche d’un héroïsme discret. Stimulant et métissé, populaire et fanfaron, tendre et humaniste. Qui sait faire coïncider esprit enfantin et lucidité d’adulte. Artisanal, bien sûr, vivace, enivré par une générosité qui déborde à la manière d’une bière pression. Après tout, Frank Vandecasteele et Cyril Delmote ont derrière eux des kilomètres au compteur en tant que meneur de revue, respectivement au sein de Marcel et son Orchestre et de feu VRP. Avec leur 4ème album, “Le petit musée de Lénine Renaud“, ils s’éloignent de leur zone de confort ; chacune des 12 chansons est une référence directe à un tableau de maître. Poussez-les portes : pas question ici de basculer dans l’exposé didactique, mais dans la projection, l’émotion impulsée, le portrait, le court-métrage. Lénine Renaud fait naître de jolies incendies textuelles et musicales… Intellectuels de cœur, réunis dans une fanfare aux beaux-arts poétiques, il est exactement le contraire de ce qui nous empêche de vivre. Placement libre / Ouverture des portes 30 minutes avant l’heure du spectacle (1 heure en cas de forte affluence) / Parking gratuit sur site / Accès Autoroute A1 sortie 17.1 Accès PMR: 03 21 08 08 00

Votre billet est ici

LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR 62590

15.0

EUR15.0.

Votre billet est ici