Oignies Arnaud Rebotini + Lydsten LE METAPHONE, 16 décembre 2023, OIGNIES. Arnaud Rebotini + Lydsten LE METAPHONE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:30 (2023-12-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. LE 9-9BIS / LE MÉTAPHONE (3-1069183) présente ce spectacle Auteur, compositeur, interprète, producteur, fondateur du label Black Strobe Records, ARNAUD REBOTINI en impose. Ce n’est pas pour rien qu’il est considéré comme l’un des piliers de l’électronique à la française. Compositeur de bandes originales de films, il a même reçu en 2018 le César de la meilleure musique originale pour “120 battements par minute“ de Robin Campillo. Derrière sa batterie de machines et de synthés, le grand moustachu règne en maître sur un son électro métallique et des montées entêtantes reconnaissables entre mille.Placement libre / Ouverture des portes 30 minutes avant l’heure du spectacle (1 heure en cas de forte affluence) / Parking gratuit sur site / Accès Autoroute A1 sortie 17.1Accès PMR: 03 21 08 08 00 Arnaud Rebotini Votre billet est ici LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR 62590 22.0

