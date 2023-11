Madame Arthur Retourne le Metaphone LE METAPHONE, 25 novembre 2023, OIGNIES.

LE 9-9BIS (3-1069183) PRESENTE CE SPECTACLE Madame Arthur, toujours en quête de convertir le monde entier aux créatures travesties, vient poser ses valises au Métaphone le temps d’une soirée. Cabaret mythique de Pigalle, il est aujourd’hui une référence artistique pour la jeunesse parisienne. Il n’y a pas de raison que les parigos soient les seuls à en profiter ? Ouvert en 1946, il était le premier cabaret travesti de Paris et a vu défiler des vedettes du genre telles que Bambi et Coccinelle. Aujourd’hui, les artistes revisitent au piano et au chant live le répertoire français, de Régine à Céline Dion en passant par Björk et Aya Nakamura. Extravagance, rires et impertinence sont au programme !! Artistes: Charly VoodooMartin Poppins Odile de Mainville Vaslav de FolleterreDirection artistique : Pascal Neyron et Sol EspèchePlacement libre / Ouverture des portes 30 minutes avant l’heure du spectacle (1 heure en cas de forte affluence) / Parking gratuit sur site / Accès Autoroute A1 sortie 17.1 Accès PMR: 03 21 08 08 00 Madame Arthur Madame Arthur

LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR 62590

