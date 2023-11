Wax Tailor – Tournée LE METAPHONE, 18 novembre 2023, OIGNIES.

Wax Tailor – Tournée LE METAPHONE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

Wax Tailor annonce pour 2023 une nouvelle tournée internationale à l’occasion de la sortie de son prochain album “Fishing For Accidents”. Elle débutera en Amérique du Nord et signera, après 7 ans d’absence sur les scènes françaises, le grand retour du chef de file de la scène electro hip hop. Producteur indépendant français reconnu mondialement, il est devenu en 20 ans de carrière un des piliers de la scène electro hip hop internationale et a collaboré avec de nombreux artistes comme: Ghostface Killah (Wu Tang Clan), Del The Funky Homosapien (Gorillaz), Mark Lanegan, Mick Jenkins, Aloe Blacc, D-Smoke, Tricky, Sharon Jones, Lee Fields, Token, R.A The Rugged Man etc.. Wax Tailor

LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR 62590

25.3

