Conservatoire de Roubaix, le dimanche 22 mai à 11:00

**Concert de Printemps** ———————— L’Orchestre d’Harmonie de Roubaix donne son concert de Printemps au conservatoire dans le cadre des festivités de [Lille 3000](https://www.lille3000.eu/portail/) (programme [Utopia](https://utopia.lille3000.com/)). Les musiques présentées seront uniquement des partitions originales écrites pour des orchestres à d’harmonie. Vous y entendrez entre autres des oeuvres de Jérémie Dufort, Alexandre Kosmicki, Otto Schwarz,… La classe d’orchestre du conservatoire présentera également une partie de son travail annuel. Concert gratuit sans réservation. Pour nous écouter: [Soundcloud](https://soundcloud.com/user-307973742). Pour nous suivre: [Facebook](https://www.facebook.com/Orchestre-dHarmonie-de-Roubaix-538279776267500).

