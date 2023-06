Tournée de St Nicolas Ohnenheim, 6 décembre 2023, Ohnenheim.

Ohnenheim,Bas-Rhin

Venez déguster le traditionnel vin chaud (ou chocolat chaud) accompagné de son manele..

2023-12-06 à ; fin : 2023-12-06 . EUR.

Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



Come and taste the traditional mulled wine (or hot chocolate) with its manele.

Venga a probar el tradicional vino caliente (o chocolate caliente) con su manele.

Probieren Sie den traditionellen Glühwein (oder heiße Schokolade) zusammen mit seinem Manele.

Mise à jour le 2023-01-18 par Office de tourisme du grand Ried