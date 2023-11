Journée d’action citoyenne Ohlala eaux vives Montaut, 9 mars 2024, Montaut.

Montaut,Pyrénées-Atlantiques

Ohlala eaux vives organise une journée d’actions citoyenne!

Au programme : nettoyage des berges du gave de Pau, suivis d’un repas partagé, ainsi que des ateliers créatifs, scientifiques et pédagogique pour tous!

(Infos à suivre).

2024-03-09 fin : 2024-03-09 . EUR.

Ohlala eaux vives Route de Lourdes

Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ohlala eaux vives is organizing a day of citizen action!

On the program: clean-up of the banks of the Gave de Pau, followed by a shared meal, as well as creative, scientific and educational workshops for all!

(More info to follow)

Ohlala eaux vives organiza una jornada de acción cívica

En el programa: una limpieza de las orillas del Gave de Pau, seguida de una comida compartida, así como talleres creativos, científicos y educativos para todos

(Más información en breve)

Ohlala eaux vives organisiert einen Aktionstag für die Bürger!

Auf dem Programm steht die Reinigung der Ufer des Gave de Pau, gefolgt von einem gemeinsamen Essen sowie kreativen, wissenschaftlichen und pädagogischen Workshops für alle!

(Infos folgen)

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay