OHHO – COLLECTIF HINTERLAND Villefort, 10 mars 2023, Villefort.

OHHO – COLLECTIF HINTERLAND

48 – OT Mont Lozère 33 Avenue de la Gare Villefort

2023-03-10 20:30:00 – 2023-03-10 21:20:00

33 Avenue de la Gare Villefort Lozre

EUR 10 12 Villefort C’est un duo de joueurs exténués qui se singent. Ils s’imitent, s’émulent, paradent, se défient et se battent. Inspiré par le hip-hop, la danse classique, contemporaine et les acrobaties, le duo forme un ballet au reflet de leur histoire commune.

Après Bye Bye Myself, qui a vu naître leur duo sur un jeu de miroir en 2019, Mehdi Baki et Nicolas Fayol poussent plus loin leur quête du semblable. Fascination et répulsion, soumission et prise de pouvoir, ces breakers initiés à la danse classique et au jazz se mettent en je(u) comme sur un ring. Les «?faux?» jumeaux à l’énergie viscérale détournent les situations, se singent, s’émulent et se toisent, paradent et se battent. La performance physique oscille entre tous les registres, du clown au burlesque, jusqu’à l’excès, l’épuisement. Dans une ambiance sonore signée Daniel et Paul Erdmann, proche des films à suspens, c’est essentiellement le corps qui parle, de plus en plus brut, et de plus en plus fort. Absence de décor, costumes rudimentaires, c’est la lumière qui donne le ton. La performance physique balance entre désir de fusion et de scission?: faire disparaître l’autre ou lui céder sa place??

C’est un duo de joueurs exténués qui se singent. Ils s’imitent, s’émulent, paradent, se défient et se battent. Inspiré par le hip-hop, la danse classique, contemporaine et les acrobaties, le duo forme un ballet au reflet de leur histoire commune.

Ap…

https://scenescroisees.fr/

Lilas Nagoya

33 Avenue de la Gare Villefort

dernière mise à jour : 2022-10-10 par 48 – OT Mont Lozère