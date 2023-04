Visite guidée extérieure du Manoir d’Auffay Manoir d’Auffay Oherville Catégories d’Évènement: Oherville

Visite guidée extérieure du Manoir d’Auffay Manoir d’Auffay, 5 août 2023, Oherville. Visite extérieure du manoir d’Auffay « Histoire et architecture ».

Sur réservation obligatoire..

2023-08-05 à 10:30:00

Manoir d’Auffay Rue du manoir

Oherville 76560 Seine-Maritime Normandie



Outside visit of the Auffay manor « History and architecture ».

Reservation required. Visita al aire libre de la casa solariega de Auffay « Historia y arquitectura ».

Reserva obligatoria. Außenbesichtigung des Herrenhauses von Auffay « Geschichte und Architektur ».

Mise à jour le 2023-03-30

