Ohé matelot ! Marseille 5e Arrondissement, 21 juillet 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Ohé matelot ! Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

2022-07-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-22 Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

7 7 Tidoux est heureux d’aller voir la mer ! Les pieds dans l’eau avec son seau et son râteau, il découvre des trésors au fil des flots…



Au son d’instruments étonnants, la conteuse emmènera les tout petits dans un monde peuplé de poissons arc en ciel, de coquillages qui chantent et de petites bêtes rigolotes.



“Ohé matelot !” a été imaginé pour rêver et chanter en famille les comptines préférées des tout petits.



Spectacle musical pour chanter en famille.

Avec Marie Line Joly et François de la Cie La Petite Mélodie

Dès 9 mois

Durée 25 minutes.

Spectacle musical pour chanter en famille. Rendez-vous au Divadlo Théâtre les 21 et 22 juillet.

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Le+blues+de+Lisette_7833.html

Tidoux est heureux d’aller voir la mer ! Les pieds dans l’eau avec son seau et son râteau, il découvre des trésors au fil des flots…



Au son d’instruments étonnants, la conteuse emmènera les tout petits dans un monde peuplé de poissons arc en ciel, de coquillages qui chantent et de petites bêtes rigolotes.



“Ohé matelot !” a été imaginé pour rêver et chanter en famille les comptines préférées des tout petits.



Spectacle musical pour chanter en famille.

Avec Marie Line Joly et François de la Cie La Petite Mélodie

Dès 9 mois

Durée 25 minutes.

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-21 par