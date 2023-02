OHE LE MONDE DES PENSEES UN CONTE MUSICAL POUR ENFANTS ESPACE GERSON, 17 février 2023, LYON.

OHE LE MONDE DES PENSEES UN CONTE MUSICAL POUR ENFANTS ESPACE GERSON. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 15:00 (2023-02-14 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

Depuis son plus jeune âge, on l’appelait Ohé ! À longueur de journée, dans une sorte d’écho lointain, il entendait ‘Ohé ! Ohé !’ Tout le monde disait de lui qu’il avait la tête dans les nuages… C’était le rêveur de la famille… L’étourdit de la bande… Mais Ohé ne rêvait pas, il était conscient des choses, il se laissait juste aller au fil de ses pensées qui l’emmenaient à tout moment dans un monde magique, plein d’aventures extraordinaires ! Le récit commence le jour où Ohé découvre, avec stupéfaction, qu’il n’est pas seul à connaître ce monde magique ! C’est l’occasion pour Ohé de vivre la plus belle aventure de sa vie qui vous entraînera, petits et grands, dans un monde d’émotions fait de partages et de chansons. “Ohé ! Ohé ?… Suis-moi ça va commencer”…

ESPACE GERSON LYON 1, place Gerson Rhne

