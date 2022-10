Ohé, le monde des pensées, 24 octobre 2022, .

Ohé, le monde des pensées



EUR 6 8 Depuis son plus jeune âge on l’appelait Ohé !



Tout le monde disait de lui qu’il avait la tête dans les nuages, le rêveur de la famille, l’étourdi de la bande… À longueur de journée, dans une sorte d’écho lointain, il entendait : “Ohé ! Ohé !?”



Cela s’était répété si souvent que son entourage ne l’appelait plus par son propre nom et finit même par l’oublier.

Pourtant Ohé ne rêvait pas. Il était conscient des choses. Il se laissait juste aller au fil de ses pensées… ses pensées qui l’emmenaient à tout moment dans un monde magique, plein d’aventures extraordinaires! Un monde qu’il s’était construit et dans lequel il lui plaisait de se réfugier avec son grand père et sa sœur, complices de toutes ses aventures.



Mais Ohé, ce garçon jovial qui adorait chanter et danser, vit un jour son monde basculer, lorsque ses parents lui annoncèrent qu’il allait être éloigné de sa sœur Loucy…

Il décida alors de partir à sa recherche dans son monde imaginaire où tout était possible.



Ohé ? Ohé ? … Que l’aventure commence !!!



Conte musical avec Philippe Roche.

