Théâtre de l'Oiseau Mouche, 1 juin 2022, Roubaix.

Théâtre de l’Oiseau Mouche, le mercredi 1 juin à 15:00

OH YEAH ! OH YEAH ! développe une intrigue, dans la continuité des contes initiatiques et traditionnels pour enfants. On y découvre un héros, lié à une quête à la fois fantastique et épique, jalonnée de péripéties et de rencontres. L’histoire commence dans la grande salle d’un château fort, un lieu austère et sombre où le roi trône seul. Il cherche à tromper son ennui, à trouver un remède à la monotonie des jours et à la solitude. Le personnage du magicien lui révèle qu’il existe dans ce lieu, une salle bien cachée de tous, un lieu enchanteur où l’amusement serait éternel. Il lui confie une armure et l’invite à entamer cette quête. Au fur et à mesure de son parcours, le roi fera la rencontre d’une galerie de personnages surprenants : un magicien hippie, un revenant musicien, un fantôme dormant, des insectes mexicains et le mystérieux monstre du labyrinthe. Chaque porte ouverte dévoile aux spectateurs des univers surréalistes, l’amène à vivre des scènes épiques ou au contraire plus contemplatives. Au détour des couloirs, on passe du rire à la peur, de la tension à la rêverie… L’intrigue du spectacle se découpe en deux grandes parties. La première montre notre héros en proie aux doutes et aux erreurs. Il suit de fausses pistes et s’égare dans son propre château qui n’est rien d’autre que le symbole de son imagination. Une seconde partie, plus ludique, pop et colorée annonce le dénouement de l’intrigue. Le spectateur y découvre des endroits invraisemblables, plus contemporains et en décalage avec l’univers médiéval de départ.

Tarifs : 8€ / 6€ / 4€

Black Bones

Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 Av. des Nations Unies, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



