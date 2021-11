Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime OH YEAH ! OH YEAH ! Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Le 106, le dimanche 13 mars 2022 à 16:00

OH YEAH ! OH YEAH ! du groupe Black Bones est un concert pop, une épopée horrifique et fantasque aux allures de train fantôme ! On y raconte l’histoire d’un roi solitaire dans une forme pluridisciplinaire qui mélange à la fois du dessin en direct, de la musique live, une création originale en 3D, le tout dans un décor médiéval, multicolore et fluorescent, grâce à la technique de la lumière noire. Pour ce spectacle jeune public, le groupe invente des compositions originales aussi lumineuses que mélodiques, à la croisée de l’indie pop, de la folk, du hip hop, du zouk, de la new wave ou des bandes originales de films d’épouvante… Une véritable collection de hits, joyeux et communicatifs !

Location 7 € / Guichet 8 € / Réduit 5 € / Abonnés 3 €

Jeune public Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T18:00:00

