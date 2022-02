Oh Yeah ! Oh Yeah ! La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 27 février 2022

Concert-spectacle par Black Bones. Capitaine futur rencontre au détour d’un couloir labyrinthique, un roi médiéval égaré. Il décide donc de le suivre dans son épopée psychédélique. Dans l’obscurité ultraviolette de l’Entr’espace, les images sont débridées et vivent en liberté : Capitaine futur croise au détour d’un couloir labyrinthique un roi médiéval égaré dans un escalier en trompe-l’oeil, un revenant-organiste perché en haut d’une tour sans fin et un magicien enchanteur qui indique le point de fuite. Librement inspiré du Magicien d’Oz, des fêtes foraines et des jeux vidéo, Oh Yeah Oh Yeah ! met en scène un roi dans un château médiéval en proie à son ennui à qui un magicien lui révèle l’existence d’un lieu d’amusement éternel. Dessiné en direct et incarné sur scène par Anthonin Ternant, le roi erre dans sa propre forteresse hantée et nous emmène dans une aventure psychédélique mêlant animation 3D et incrustations vidéo. Black Bones mélange les genres, invente des compositions originales aussi lumineuses que mélodiques, à la croisée de l’indie pop, de la folk, du hip-hop, du zouk, de la new wave ou des bandes originales de film d’épouvante. La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003 Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/oh-yeah-oh-yeah Concert;Enfants

