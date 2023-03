Oh Yeah ! Oh Yeah ! de Black Bones L’AUTRE CANAL, 2 avril 2023, NANCY.

Oh Yeah ! Oh Yeah ! de Black Bones L’AUTRE CANAL. Un spectacle à la date du 2023-04-02 à 15:30 (2023-04-02 au ). Tarif : 9.0 à 9.0 euros.

« Oh yeah ! Oh yeah ! » est un spectacle musical aux allures de train fantôme ! On y suit un roi qui erre dans son propre château cherchant à fuir l'ennui.Le spectacle revisite l'univers médiéval des films jeux et contes pour enfants dans une version horreur show drôle et déjantée. Très inspiré par le jeu vidéo de plateforme il dévoile des mondes imaginaires avec des séquences immersives et une esthétique très marquée. Côté musique Black Bones cultive le mélange des genres : des compositions musicales à la croisée entre de l'indie pop du zouk de la folk du hip-hop de la new wave ou des bandes originales de films d'épouvante… Une véritable collection des hits joyeux et communicatifs ! L'histoire dans laquelle est plongée le public est une clé d'écoute qui facilite la découverte de différentes esthétiques musicales.

L’AUTRE CANAL NANCY 45 BD D’AUSTRASIE Meurthe-et-Moselle

Réservations PMR : 03 83 38 44 88

