Le Mans Sarthe 4 6 EUR OH YEAH ! OH YEAH !, du groupe Black Bones est un concert pop, une épopée horrifique et fantasque aux allures de train fantôme ! On y raconte l’histoire d’un roi solitaire dans une forme pluridisciplinaire qui mélange à la fois du dessin en direct, de la musique live, une création originale en 3D, le tout dans un décor médiéval, multicolore et fluorescent, grâce à la technique de la lumière noire. Concert indie-pop dessiné pour les enfants à partir de 6 ans hello@superforma.fr OH YEAH ! OH YEAH !, du groupe Black Bones est un concert pop, une épopée horrifique et fantasque aux allures de train fantôme ! On y raconte l’histoire d’un roi solitaire dans une forme pluridisciplinaire qui mélange à la fois du dessin en direct, de la musique live, une création originale en 3D, le tout dans un décor médiéval, multicolore et fluorescent, grâce à la technique de la lumière noire. L’Alambik! / Mjc Ronceray 47 Boulevard de la Frenellerie Le Mans

