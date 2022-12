Oh ! Un trésor ! Présentation commentée Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Jura EUR A Gendrey en 1999, lors de la réfection d’une maison datée de 1688, un « trésor » est mis au jour sous le sol de la cuisine. L’inventaire de cette découverte recense 179 objets dont 169 monnaies comtoises, d’Espagne, de Parme et de France. 17 d’entre elles sont frappées entre 1541 et 1624.

S’agirait-il d’une cachette oubliée à la veille de la Guerre de Dix Ans (1634-1644) ? Pour en savoir plus sur cette histoire rocambolesque, ne manquez pas la présentation commentée à 14h30 (entrée gratuite) :

– dimanche 4 décembre,

– mercredi 7 décembre,

– mercredi 4 janvier,

– dimanche 5 février,

– mercredi 8 février. Visite libre pendant tous le mois (gratuit avec le ticket d’entrée du musée). +33 3 84 47 64 30 Place Philibert de Châlon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier

