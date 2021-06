Toulouse ThéâtredelaCité (ex-TNT) Haute-Garonne, Toulouse Oh ! Pardon, tu dormais… ThéâtredelaCité (ex-TNT) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Concert [**Dans le cadre du Marathon des Mots 2021**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34368/Le%20Marathon%20des%20mots%202021?_k=yx656b) Il fallait une icône pop pour traverser cette 17e édition du Marathon des mots, dédiée à la pop culture. Qui mieux que Jane Birkin, l’ex-fan des sixties, pouvait l’incarner ? Sous la direction musicale de son complice Etienne Daho et de Jean- Louis Piérot, elle offre à Toulouse l’une des premières dates de sa tournée. ### Plus d’infos [Site du Théâtredelacité](https://theatre-cite.com/programmation/2020-2021/spectacle/oh-pardon-tu-dormais/) ### ![]() ### Infos pratiques * Dimanche 27 juin à 20h * Respect des consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Tarif : 20€

ThéâtredelaCité (ex-TNT), Toulouse

