OH MY GOD, SHE’S PARISIAN THEATRE BO SAINT-MARTIN, 10 février 2023, PARIS.

OH MY GOD, SHE’S PARISIAN THEATRE BO SAINT-MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-04-01 20:15. Tarif : 26.3 à 26.3 euros.

SB COMPANY (L.2-1049487) présente The comedy show in English in Paris! Watch out! Julie is back with a NEW episode of her comedy show in English “Oh My God She’s Parisian”! It’s the only stand-up comedy in Paris performed entirely in English by a Parisian woman… because only a real Parisian can tell you about the city of Paris as Julie knows it. The show has already been seen by more than 20.000 spectators from 38 different nationalities in only 2 years existence!In her new show, Julie tells the story of the “new post-covid » Paris where so many things have changed: Laughter is guaranteed when Julie tells you about the legendary negative mood of Parisians, the new bicycle traffic jams like in Amsterdam, the new giant café terraces, the “supposed” social distance in the metro and so many other things you can only know if you are a real Parisian.The improvisation with the audience, the mimes and her songs about Paris make each show unique. Le stand-up en anglais sur les Parisiens! Attention ! Julie est de retour avec un nouvel épisode de son spectacle en anglais “Oh My God She’s Parisian” ! C’est le seul stand-up à Paris joué entièrement en anglais par une Parisienne… car seule une vraie Parisienne peut vous parler de la ville de Paris telle que Julie la connaît. Oui c’est en anglais (mais c’est une Française qui parle) et de 15 à 80 ans chacun(e) peut comprendre: cette année, stand-up en Anglais pour tous!Le spectacle a déjà été vu par plus de 20.000 spectateurs de 38 nationalités différentes en seulement 2 ans d’existence ! Dans son nouveau spectacle, Julie raconte l’histoire du “nouveau Paris post-covid” où tant de choses ont changé : Le rire est garanti lorsque Julie vous parle de l’humeur négative légendaire des Parisiens, des nouveaux embouteillages de vélos comme à Amsterdam, des nouvelles terrasses de café géantes, de la distance sociale “supposée” dans le métro et de tant d’autres choses que vous ne pouvez connaître que si vous êtes un vrai Parisien.L’improvisation avec le public, les mimes et ses chansons sur Paris rendent chaque spectacle unique. OH MY GOD, SHE’S PARISIAN Julie Collas EUR26.3 26.3 euros

Votre billet est ici

THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS 19, boulevard Saint-Martin 75003

SB COMPANY (L.2-1049487) présente

The comedy show in English in Paris!

Watch out! Julie is back with a NEW episode of her comedy show in English “Oh My God She’s Parisian”! It’s the only stand-up comedy in Paris performed entirely in English by a Parisian woman… because only a real Parisian can tell you about the city of Paris as Julie knows it. The show has already been seen by more than 20.000 spectators from 38 different nationalities in only 2 years existence!

In her new show, Julie tells the story of the “new post-covid » Paris where so many things have changed: Laughter is guaranteed when Julie tells you about the legendary negative mood of Parisians, the new bicycle traffic jams like in Amsterdam, the new giant café terraces, the “supposed” social distance in the metro and so many other things you can only know if you are a real Parisian.

The improvisation with the audience, the mimes and her songs about Paris make each show unique.

Le stand-up en anglais sur les Parisiens!

Attention ! Julie est de retour avec un nouvel épisode de son spectacle en anglais “Oh My God She’s Parisian” ! C’est le seul stand-up à Paris joué entièrement en anglais par une Parisienne… car seule une vraie Parisienne peut vous parler de la ville de Paris telle que Julie la connaît. Oui c’est en anglais (mais c’est une Française qui parle) et de 15 à 80 ans chacun(e) peut comprendre: cette année, stand-up en Anglais pour tous!

Le spectacle a déjà été vu par plus de 20.000 spectateurs de 38 nationalités différentes en seulement 2 ans d’existence !

Dans son nouveau spectacle, Julie raconte l’histoire du “nouveau Paris post-covid” où tant de choses ont changé : Le rire est garanti lorsque Julie vous parle de l’humeur négative légendaire des Parisiens, des nouveaux embouteillages de vélos comme à Amsterdam, des nouvelles terrasses de café géantes, de la distance sociale “supposée” dans le métro et de tant d’autres choses que vous ne pouvez connaître que si vous êtes un vrai Parisien.

L’improvisation avec le public, les mimes et ses chansons sur Paris rendent chaque spectacle unique.

.2023-04-01.

Votre billet est ici