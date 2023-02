OH MON BEL INCONNU – Théâtre de l’Athénée, Paris ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET, 7 avril 2023 00:00, PARIS.

OH MON BEL INCONNU – Théâtre de l’Athénée, Paris Jean-François Novelli, Marc Labonnette, Orchestre des Frivolités Parisiennes, Reynaldo Hahn, Sacha Guitry, Clémence Tilquin, Emeline Bayart, Victor Sicard, Carl Ghazarossian. Un spectacle à la date du 2023-04-07 au 2023-04-16 20:00. Tarif : 20.0 52.8 euros.

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET PARIS Paris . OH MON BEL INCONNUMusique Reynaldo Hahn • Livret Sacha Guitry • Direction musicale Samuel Jean • Mise en scène Émeline BayartMarie-Anne Sheva Tehoval • Antoinette Clémence Tilquin • Félicie Émeline Bayart • Prosper Marc Labonnette • Claude Victor Sicard • Jean-Paul / M. Victor Jean-François Novelli • Hilarion Lallumette Carl Ghazarossian • Avec l’Orchestre des Frivolités ParisiennesLe chapelier Prosper Aubertin, marié et père, rêve d’aventures pour échapper à sa routine bourgeoise. Il passe une petite annonce pour trouver une maîtresse. On imagine les quiproquos adultérins pointer déjà le bout de leur nez. Oui, mais le livret d’Ô mon bel inconnu est écrit par Sacha Guitry, et l’histoire prend un tour fantaisiste et brillant qui n’appartient qu’à lui. Avec un supplément de délire : parmi les réponses que reçoit Aubertin se trouvent deux lettres, écrites par sa femme et par sa fille. Sans oublier celle de sa bonne. Ainsi qu’un supplément de finesse : le vaudeville se déplace au pays basque et se teinte d’explorations psychologiques tendres-amères sur l’insatisfaction et l’attrait de l’inconnu. La mise en scène de cette production imaginée par le Palazzetto Bru Zane, qui met chaque saison à l’honneur une œuvre du répertoire français (de la période romantique ou parmi ses héritiers), est assurée par Émeline Bayart, tantôt Becassine pour Denis Podalydès au cinéma, tantôt gouailleuse pour des récitals à l’Opéra-Comique, en un mot figure contemporaine vissée avec humeur et humour entre la Belle Époque et l’entre-deux guerres. Elle cherche dans l’élégance des années 30 et sous la doublure des chapeaux ce qui distingue un amour idéal d’un amour idéalisé et interprète le rôle de Félicie – la bonne – tenu lors de la création de cette comédie musicale, en 1933, par Arletty. Le chef Samuel Jean fait, lui, pétiller la musique de Reynaldo Hahn, aussi légère et attirante qu’un bel inconnu. Durée : 2hCoproduction : Bru Zane France / Opéra de Tours / Opéra Grand Avignon / Opéra de Rouen Normandie / Opéra de MassyProduction déléguée : Bru Zane FranceDécors et accessoires réalisés par les ateliers de l’Opéra de ToursCostumes réalisés par les ateliers de l’Opéra Grand AvignonÉditions musicales Salabert. Jean-François Novelli, Marc Labonnette, Orchestre des Frivolités Parisiennes, Reynaldo Hahn, Sacha Guitry, Clémence Tilquin, Emeline Bayart, Victor Sicard, Carl Ghazarossian

Votre billet est ici.

OH MON BEL INCONNU



Musique Reynaldo Hahn • Livret Sacha Guitry • Direction musicale Samuel Jean • Mise en scène Émeline Bayart

Marie-Anne Sheva Tehoval • Antoinette Clémence Tilquin • Félicie Émeline Bayart • Prosper Marc Labonnette • Claude Victor Sicard • Jean-Paul / M. Victor Jean-François Novelli • Hilarion Lallumette Carl Ghazarossian • Avec l’Orchestre des Frivolités Parisiennes



Le chapelier Prosper Aubertin, marié et père, rêve d’aventures pour échapper à sa routine bourgeoise. Il passe une petite annonce pour trouver une maîtresse. On imagine les quiproquos adultérins pointer déjà le bout de leur nez. Oui, mais le livret d’Ô mon bel inconnu est écrit par Sacha Guitry, et l’histoire prend un tour fantaisiste et brillant qui n’appartient qu’à lui. Avec un supplément de délire : parmi les réponses que reçoit Aubertin se trouvent deux lettres, écrites par sa femme et par sa fille. Sans oublier celle de sa bonne. Ainsi qu’un supplément de finesse : le vaudeville se déplace au pays basque et se teinte d’explorations psychologiques tendres-amères sur l’insatisfaction et l’attrait de l’inconnu.

La mise en scène de cette production imaginée par le Palazzetto Bru Zane, qui met chaque saison à l’honneur une œuvre du répertoire français (de la période romantique ou parmi ses héritiers), est assurée par Émeline Bayart, tantôt Becassine pour Denis Podalydès au cinéma, tantôt gouailleuse pour des récitals à l’Opéra-Comique, en un mot figure contemporaine vissée avec humeur et humour entre la Belle Époque et l’entre-deux guerres. Elle cherche dans l’élégance des années 30 et sous la doublure des chapeaux ce qui distingue un amour idéal d’un amour idéalisé et interprète le rôle de Félicie – la bonne – tenu lors de la création de cette comédie musicale, en 1933, par Arletty. Le chef Samuel Jean fait, lui, pétiller la musique de Reynaldo Hahn, aussi légère et attirante qu’un bel inconnu.

Durée : 2h

Coproduction : Bru Zane France / Opéra de Tours / Opéra Grand Avignon / Opéra de Rouen Normandie / Opéra de Massy

Production déléguée : Bru Zane France

Décors et accessoires réalisés par les ateliers de l’Opéra de Tours

Costumes réalisés par les ateliers de l’Opéra Grand Avignon

Éditions musicales Salabert

Votre billet est ici.