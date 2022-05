Oh ! Malheureuse ! Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Oh ! Malheureuse ! Trédrez-Locquémeau, 22 mai 2022, Trédrez-Locquémeau.
Kerguerwen Café Théodore

2022-05-22 17:30:00

De et par Geneviève Le Meur.

C'est l'histoire de Gisèle. Elle va devoir déceler ce qui se cache derrière cette imprécation. Elle va devoir aussi trouver la boîte à outils de survie pour se sortir des pièges, embuscades dans lesquels elle ne cesse de tomber. Et c'est pas de tout repos !
asso@tohu.eu +33 9 83 87 15 25
http://www.cafetheodore.fr/

C’est l’histoire de Gisèle. Elle va devoir déceler ce qui se cache derrière cette imprécation. Elle va devoir aussi trouver la boîte à outils de survie pour se sortir des pièges, embuscades dans lesquels elle ne cesse de tomber. Et c’est pas de tout repos ! Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau

