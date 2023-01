Oh ! Malheureuse ! Paimpol Paimpol Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Oh ! Malheureuse ! Paimpol, 27 janvier 2023, Paimpol . Oh ! Malheureuse ! 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor

2023-01-27 – 2023-01-27 Paimpol

Côtes-d’Armor Spectacle suivi soupe / fromage C’est l’histoire de Gisèle qui va devoir faire face à des imprévus, des embuscades dans la vie. Elle va devoir affronter ses problèmes avec une boîte à outils de survie. https://www.limagequiparleblog.org/ Paimpol

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d'Armor Ville Paimpol lieuville Paimpol Departement Côtes-d'Armor

Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpol/

Oh ! Malheureuse ! Paimpol 2023-01-27 was last modified: by Oh ! Malheureuse ! Paimpol Paimpol 27 janvier 2023 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor paimpol

Paimpol Côtes-d'Armor