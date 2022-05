Oh ! Malheureuse ! de et par Geneviève Le Meur Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: 29430

Plouescat 29430 Oh Malheureuse, c’est l’histoire de Gisèle, qui rêve d’être comédienne. Elle va devoir déceler ce qui se cache derrière cette imprécation. Elle va devoir aussi trouver la boîte à outils de survie pour se sortir des pièges, embuscades dans lesquels elle ne cesse de tomber…

