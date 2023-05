Oh! Madrid x Agathe Les Disquaires, 20 juin 2023, Paris.

Le mardi 20 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Accès : 5 EUR

December Square présente aux Les Disquaires, un co-plateau pop-folk pour les release party de Oh! Madrid et Agathe !

Oh! Madrid :

« Une guitare sèche convoque les esprits de Dylan, de Stevie Nicks et de Cat Stevens. Deux voix s’entremêlent et semblent danser ensemble. Disent la douceur et la rage d’être vivants, de s’aimer, de voir du pays. La rencontre et l’émerveillement d’âmes qui se découvrent et qui s’aiment, s’attirent et s’apprivoisent. Dans la lumière et l’éclat de sentiments purs. L’intensité, l’amour au premier degré chargé de nos mélancolies passées, le blues de blessures palpitantes sous les cicatrices. L’innocence d’un avenir

dont on retrouve la force dans la musique. Oh! Madrid, c’est tout ça. S’abandonner à chaque chanson comme à un frisson qui réchauffe. Une douceur qui apaise tous les démons. »

Agathe :

Agathe, artiste multidisciplinaire, originaire de Normandie et issue de l’école des Beaux Arts de Caen, écrit non seulement ses textes et compose ses chansons mais réalise aussi ses vidéos, ses pochettes et se produit sur scène en solo ou en duo. Après un premier EP produit de manière DIY, elle sortira en Mai 2023 son premier album « Beautiful Damages » avec le label December Square. Son univers minimaliste et sombre, aux racines folk, blues et pop-indé ne va pas sans rappeler des influences comme Cat Power, Michelle Gurevich ou encore Soko. Agathe a déjà partagé la scène avec Herman Dune et fait partie des tremplins sélection des Inouïs du Printemps de Bourges 2023.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Contact :

Oh!Madrid x Agathe