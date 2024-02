Oh Lola …la revoila ! Les LimogEs Limoges, vendredi 1 mars 2024.

Oh Lola …la revoila ! Les LimogEs Limoges Haute-Vienne

Attention elle revient, seule cette fois ci, avec sa guitare ! Ça commence toujours tout doux mais on se sait jamais où elle nous emmène. Les mots sont notre tapis volant, avec au menu Brassens, Gainsbourg, Camille, etc et bien sûr, les compositions originales de Lola.

Alors, préparez-vous à un nouveau voyage musical, cette fois-ci le 1er mars à partir de 19h30. On vous garantit des vibrations douces et joyeuses, à consommer sans modération ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 19:30:00

fin : 2024-03-01 01:00:00

Les LimogEs 10 Petite Rue du Temple

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lemovices@gmail.com

L’événement Oh Lola …la revoila ! Limoges a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Limoges Métropole