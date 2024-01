« Oh Les Welches » Le Bonhomme, dimanche 11 août 2024.

« Oh Les Welches » Le Bonhomme Haut-Rhin

Venez passer un agréable dimanche. Au programme: marché paysan, artisanat, métiers anciens, buvette, petite restauration, bal et feu d’artifice.

C’est la journée à ne pas manquer pour découvrir les artisans et producteurs de la vallée !

Découvrez leurs savoir-faire avec au programme:

présentation des anciens métiers de la forêt et de la ferme,

démonstration de l’artisanat local (jouets, décoration, peintures..)

des produits fermiers, spécialités artisanales et du folklore,

des animations pour petits et grands.

Restauration accessible toute la journée grillades et frites des bucherons, poellée Welche, gauffres et buvette.

A partir de 19h sera programmé un bal gratuit animé par un DJ ainsi qu’un feu d’artifice (à 22h) pour clôturer cette soirée EUR.

Place de la salle des fêtes

Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est cdfbonhomme@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 10:00:00

fin : 2024-08-11 23:59:00



L’événement « Oh Les Welches » Le Bonhomme a été mis à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg