Oh ! Les beaux jours Mézin, 17 juin 2022, Mézin.

Oh ! Les beaux jours Mézin

2022-06-17 18:30:00 – 2022-06-18 21:30:00

Mézin Lot-et-Garonne Mézin

Fêtons le solstice d’été ! Culture, Danse, Patrimoine et Paysage

en itinérance entre Mézin, Poudenas et Sos.

Spectacles, Ateliers, Balades-Paysage, Visites de sites. Venez goûter le territoire en culture et en partage !

Un programme concocté par le CEDP47, Albret Tourisme, le Musée du Liège et du Bouchon de Mézin et la compagnie Yma.

Le tarif comprend les navettes, votre carnet de découverte, les visites commentées, les spectacles de danse, les dégustations de produits locaux.

Les consommations, la restauration et l’hébergement ne sont pas inclus.

Fêtons le solstice d’été ! Culture, Danse, Patrimoine et Paysage

en itinérance entre Mézin, Poudenas et Sos.

Spectacles, Ateliers, Balades-Paysage, Visites de sites. Venez goûter le territoire en culture et en partage !

Un programme concocté par le CEDP47, Albret Tourisme, le Musée du Liège et du Bouchon de Mézin et la compagnie Yma.

Le tarif comprend les navettes, votre carnet de découverte, les visites commentées, les spectacles de danse, les dégustations de produits locaux.

Les consommations, la restauration et l’hébergement ne sont pas inclus.

+33 053956204

Fêtons le solstice d’été ! Culture, Danse, Patrimoine et Paysage

en itinérance entre Mézin, Poudenas et Sos.

Spectacles, Ateliers, Balades-Paysage, Visites de sites. Venez goûter le territoire en culture et en partage !

Un programme concocté par le CEDP47, Albret Tourisme, le Musée du Liège et du Bouchon de Mézin et la compagnie Yma.

Le tarif comprend les navettes, votre carnet de découverte, les visites commentées, les spectacles de danse, les dégustations de produits locaux.

Les consommations, la restauration et l’hébergement ne sont pas inclus.

Mézin

dernière mise à jour : 2022-04-15 par